21/07/2026 10:33

【外圍經濟】貝萊德據悉擬發行逾120億美元債券，為Meta數據中心融資

《經濟通通訊社21日專訊》知情人士透露，貝萊德正尋求出售超過120億美元的債券，以 協助為Meta(US.META)位於美國德州埃爾帕索的數據中心提供融資。



知情人士表示，這些債券是由一家控股公司發行，該公司持有貝萊德在Project Sopaipilla Holdings中80%的股份，Meta在該數據中心項目持有20%的股份。發行人已委任摩根大通和摩根士丹利於周三（22日）安排固定收益投資者電話會議。



這些債券預計將於下周初定價。今年5月，知情人士曾透露，此次融資總額可能約130億美元。



貝萊德、Meta、摩根大通和摩根士丹利的代表均拒絕置評。(rc)