21/07/2026 10:36

【ＡＩ】高盛：對沖基金以創紀錄速度撤離美國科技股，出現「投降跡象」

《經濟通通訊社21日專訊》高盛集團的主經紀商業務部門指出，過去兩個月對沖基金以創紀錄水平撤出美國科技股。



以Vincent Lin為首的高盛團隊分析，在過去八周，這類基金有六周都是科技板塊的淨賣方。市值累計遭減持的幅度約達10%，創出十多年前開始統計該數據以來之最。



該部門指出：「在半導體、存儲、人工智能基礎設施板塊持續震盪和被大幅拋售的情況下，6月初以來賣盤的持續性和規模表明，科技投資者大幅減少倉位，而且一些投降跡象也開始出現。」



標普500信息技術指數自6月初以來下跌10%左右，一方面是因為投資者獲利了結，此外他們對AI驅動的估值能否持續愈發起疑，資金已向消費股等其他板塊輪動。(rc)