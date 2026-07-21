21/07/2026 14:43

【特朗普當政】美國總統特朗普簽署行政命令，要求國防承包商梳理關鍵供應鏈以評估

《經濟通通訊社21日專訊》根據白宮周一（20日）新簽署的一項行政命令，美國國防承包商將被要求梳理關鍵供應鏈，以識別來自敵對國家的供應來源。



總統高級貿易顧問納瓦羅向記者表示：「這是在為戰場做準備。如果某套導彈系統依賴一家受外國控制的供應商，那麼戰爭爆發前，戰爭部就必須掌握這一情況。」



政府高級官員表示，這項工作將覆蓋從原物料到最終交付軍方產品的整個生產鏈，尤其關注供應鏈較下游的環節。承包商將被要求對供應商和分包商開展審查，評估其財務、生產製造和供應風險，以及是否存在外國所有權、控制權或影響力。不過，他們未透露相關規則制定的具體時間表。(rc)