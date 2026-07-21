21/07/2026 14:43

【外圍經濟】摩根大通戴蒙：市場低估風險，不會在當前價位買進股票或美國國債

《經濟通通訊社21日專訊》摩根大通CEO戴蒙表示，投資者低估全球經濟面臨的風險，並表示自己不會在當前價位買入股票或長期美國國債。



在周一（20日）晚間發布的訪談中，戴蒙指出市場並未充分計入日益增多的地緣政治和財政威脅，他認為這些風險可能比其他人認為的更大。



當被問及市場是否低估重大衝擊的可能性時，戴蒙表示，很難確切知道哪些風險已反映在資產價格上。



他亦表示，即使通脹回落至聯儲局2%的目標水平，10年期國債孳息率可能仍應維持在4%至4.5%之間，國債價格上漲空間有限，他不會購買。



他最新的言論與投資者近期對戰爭、關稅及其他衝擊的漠視態度形成鮮明對比。隨著消費者持續支出、通脹趨於緩和以及投資者追捧人工智能交易，標普500指數今年已累計上漲近10%。(rc)