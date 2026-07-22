22/07/2026 08:04

【外圍經濟】日圓兌美元貶破163，跌至40年最低，日本政府干預機會大增

《經濟通通訊社22日專訊》日圓兌美元貶破163，周三（22日）亞洲早盤報163.20日圓，跌回1986年水平。



美國與伊朗戰火重燃推高油價，刺激美元與美國國債孳息率聯袂走高，美匯指數企穩101上方，令日圓匯價承壓。



外間正密切關注日本財務省何時會再度進場干預匯市，儘管當局早前已動用高達11.73萬億日圓捍衛本幣，但美日利差過大仍吸引資金流向美元。



*日本6月貿易逆差意外擴大*



受日圓走軟推高進口額，以及伊朗戰事導致油價上漲影響，日本6月份貿易逆差意外擴大。



日本財務省周三公布的數據顯示，未經季節性調整的貿易逆差，從5月修正後的3918億日圓擴大至4069億日圓（25億美元）。此前分析師預期逆差為1200億日圓。



6月進口額同比增長25.4%，出口額增長19.3%。(jf)