22/07/2026 09:52

【中東戰火】戰火第146日，美軍轟伊11晚問題未解決，特朗普：「將狂轟鎬山核設施！」

《經濟通通訊社22日專訊》周三（22日）是伊朗戰火第146日，美軍中央司令部已連續第11晚對伊朗境內軍事目標發動空襲，旨在削弱其封鎖霍爾木茲海峽的能力。



隨著美伊衝突不斷升級，美國總統特朗普周二（21日）在白宮橢圓形辦公室對記者表示，美國可能很快打擊伊朗「鎬山」地下核設施。他說：「我們很快就會對該區域發起打擊，而且打擊力度會非常猛烈。」



「鎬山」位於伊朗中部伊斯法罕省納坦茲核設施附近，被認為是伊朗最堅固的地下核設施之一。《華爾街日報》周二披露，以色列情報部門認為，在去年6月美國打擊伊朗三處核設施後，伊朗已於去年秋天將數千台鈾濃縮離心機轉移至「鎬山」。



*伊朗軍方：一旦核設遇襲擊就攻擊美國區內所有利益*



伊朗軍方回應稱，一旦美國打擊伊朗核設施，德黑蘭就攻擊華盛頓及其盟友在地區內的所有「利益」。聲明說：「如果侵略者的軍隊進入這個階段，我們將視其為地區戰爭規模擴大，美國及其盟友在地區內的所有利益都將成為伊朗武裝力量猛烈攻擊的對象。」



綜合外電及五角大樓資料，美軍在衝突中的陣亡總數增至18人，另有447人受傷。(jf)