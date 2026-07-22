22/07/2026 08:45

【開市Ｇｏ】日圓見四十年低位，港股迎七年來最大宗IPO，美擬制裁中國大模型

【要聞盤點】



1、美股周二（21日）反彈，三大指數全線收高，終止連續三日的跌勢，道指收市升385.38點，或0.74%，報52224.64點；標指升65.92點，或0.89%，報7509.2點；納指升329.13點，或1.29%，報25837.21點。市場風險偏好明顯回升，投資者在消化美伊軍事衝突升級的最新局勢之際，同時聚焦本季度企業財報開局表現，帶動資金重新湧入科技與晶片板塊。美光科技(US.MU)升12.2%，英特爾(US.INTC)漲8.6%，SanDisk(US.SNDK)飆升14.3%，SK海力士(US.SKHY)ADR亦急升13.8%。



2、特朗普淡化與伊朗談判的可能性，並稱將在紅海航運受威脅時採取行動。伊朗總統稱穆傑塔巴正參與更多決策，指示必須結束「非戰非和」的局面。



3、海灣阿拉伯國家據悉對美伊戰爭走向分歧加深，部分盟友希望華府加碼打擊伊朗以迫使後者屈服。



4、日圓兌美元自1986年以來首次跌破163大關，創40年以來最低位，日本當局入市干預支撐日圓的風險上升。



5、隨著臨時關稅即將到期，美國政府據報準備以強迫勞動為由最遲周五對數十個貿易夥伴徵收至少10%的新關稅。此外，特朗普計畫從2028年8月起對仿製藥徵收100%關稅。



6、加拿大總理卡尼與特朗普同意在美國50%關稅生效前加緊談判，卡尼稱如果白宮最終實施這些關稅，加拿大已準備作出回應。



7、據路透引述多名知情人士透露，中美兩國擬於今年9月就人工智能的風險與監管舉行雙邊磋商。外界預期，會談將於習近平計劃在9月24日訪美前夕進行，消息指出，美方代表團將由美國財政部長貝森特親自率領出席。



8、SpaceX的大規模解禁潮即將來臨，8月6日將有多達9.115億股解除禁售限制，價值逾千億美元。



9、蘋果據悉將​​推出名為Apple Upgrade的設備租賃計畫以刺激銷售，新服務計劃於7月28日上線，將覆蓋大多數iPhone、Mac、iPad和Apple Watch機型。



10、中環證券行職員涉挪用公款投資輸1.5億被捕，致富、信誠證券澄清非涉事公司。



11、英偉達供應商中際旭創(03308)招股入場費超5.1萬元，集資額最多550.45億元，將創七年來港股最大IPO，亦可能是今年亞洲市場第二大宗IPO。



12、據報智元機械人傳尋求估值1560億元謀港上市，已引入中信証券為輔導券商



【焦點股】



AI大模型：智譜(02513)、MiniMax(00100)、阿里(09988)

- 美國計劃打擊中國企業蒸餾美國企業AI大模型的行為



越疆(02432)

- 聯合創始人向深交所實名據報股權糾紛，澄清股權權屬清晰



範式智能(06682)

- 料中期扭虧賺最多1.3億人幣，收入最多升52%



港交所(00388)

- 中際旭創集資550億元，創七年來港股最大IPO



山東黃金(01787)

- 中期派息每股10分人幣，擬派4.6億人幣



濰柴動力(02338)

- 控股公司濰柴集團擬不超過4億人幣增持A股，不設價格區間



中廣核礦業(01164)

- 國際銷售公司毛利受負面影響，部分天然鈾交付延至下半年



英皇鐘錶珠寶(00887)

- 預期截至6月底止中期純利不少於3.1億元，按年增長約60%



海螺創業(00586)

- 單一最大股東海螺集團近期持續增持股份



至源控股(00990)

- 動用授權公開市場購回股份，涉最多14.8億股





【油金報價】



紐約期油上漲0.43%，報84.70美元/桶



布蘭特期油上漲0.10%，報91.56美元/桶



黃金現貨上升0.47%，報4096.98美元/盎司



黃金期貨上升0.62%，報4101.80美元/盎司