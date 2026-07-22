24,892.66
-239.63
(-0.95%)
8,251.07
-109.61
(-1.31%)
4,668.23
-146.60
(-3.04%)
4,717.24
-21.99
(-0.464%)
14,061.44
-202.85
(-1.422%)
66,076.1400
-480.0100
(-0.721%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
66,076.14
-480.01
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22/07/2026 15:06
美元兌日圓報163.10，日本6月貿易逆差急擴至4069億日圓遠超預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.127
|101.173
|-0.046
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.08/12
|163.07/11
|163.16/20
|歐元/美元
|1.1410/14
|1.1410/14
|1.1396/14
|英鎊/美元
|1.3377/81
|1.3385/89
|1.3372/76
|美元/瑞郎
|0.8123/27
|0.8123/27
|0.8125/29
|美元/加元
|1.4097/01
|1.4099/03
|1.4106/11
|澳元/美元
|0.6994/98
|0.6996/00
|0.6996/70
|紐元/美元
|0.5817/21
|0.5822/26
|0.5823/27
|美元/人民幣
|6.7712/16
|6.7726/30
|6.7659/63
|美元/港元
|7.8396/00
|7.8388/92
|7.8418/22
上述報價只供參考用