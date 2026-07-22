22/07/2026 10:02

【ＡＩ】孫東前往成都出席亞太經合組織數字與人工智能部長級會議

《經濟通通訊社22日專訊》創新科技及工業局局長孫東教授今日上午啟程前往成都，出席亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）數字與人工智能部長級會議及數字周相關高級別活動。



今屆部長級會議的主題為「數字和人工智能技術賦能亞太共同體」，孫東將在專題環節發言，介紹香港推動創新科技發展、數碼化轉型和智能升級的措施和成果，以及分享香港在促進數碼共融及提升全民數字素養和能力的最新情況。



孫東亦會出席數字周相關高級別活動，包括人工智能高級別論壇、數據促進增長高級別圓桌會、數智賦能高級別對話和公民人工智能素養提升行動的新理念和新路徑研討會，並發表講話和參與討論。



訪問期間，孫東亦會與其他亞太經合組織成員經濟體負責資訊科技的高層官員和當地政府官員會面交流，並到訪當地大學、數字經濟服務平台和創科企業。



孫東教授將於7月26日下午返抵香港。在他離港期間，創新科技及工業局副局長張曼莉將署任局長。(bi)