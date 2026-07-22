22/07/2026 13:11

嘉信理財：料今年下半年通脹仍具黏性，聯儲局目前似乎仍會保持耐性

《經濟通通訊社22日專訊》嘉信理財香港今天舉行2026年美國市場年中展望媒體簡報會，嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問郭明燊表示，踏入2026年下半年，通脹仍然具黏性，聯儲局目前似乎仍會保持耐性，但能源價格及人工智能帶動的資本開支，正在令本已高企的核心服務通脹進一步受壓；同時，在伊朗的衝突亦推高了能源價格。雖然前景仍然正面，但較高通脹、地緣政治緊張及政策不確定性，或會導致市場更頻繁出現波動。



他指出，利率前景亦已出現明顯變化。聯邦基金期貨市場現時計入的是加息，而非減息的預期。單是通脹持續高企，已可能令聯儲局維持利率不變；但若通脹或通脹預期出現更顯著而持續的上升，則可能促使政策制定者採取更鷹派立場。



他續指，市場亦可能密切審視沃什的言行，因為聯儲局主席在新上任初期，往往要面對其抗通脹信用及政策決心的考驗。由於沃什一向對聯儲局資產負債表的步伐持懷疑態度，並傾向採取更有紀律的政策溝通，其任期或會帶來更大的市場波動。(bn)



