22/07/2026 13:15

【ＡＩ】嘉信理財:人工智能投資周期仍是今年全球經濟增長主要動力之一

《經濟通通訊社22日專訊》嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，美國股市踏入2026年下半年的樂觀因素建基於企業盈利表現，而這些盈利幾乎超越了今年初所有審慎預測。華爾街分析師現時預計標普500指數全年盈利增長為25%，高於年初時不足16%的預測。然而，在投資者持倉偏高、股票風險溢價收窄，以及債券收益率持續上升的情況下，市場或會愈來愈容易受到失望情緒影響。



他認為，盈利將繼續推動牛市，但市場領導股仍然狹窄，並集中於人工智能及能源相關行業。人工智能投資周期仍是2026年全球經濟增長的主要動力之一，但同時亦是市場最重要的集中及依賴風險來源之一。



他續指，若人工智能投資回報未如理想、資本開支放緩及融資環境收緊，市場預期可能需要作出調整。展望下半年，在估值及盈利預期均處於高位的情況下，跨地區及跨行業的分散投資仍然重要。(bn)



