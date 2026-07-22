22/07/2026 16:03

【ＡＩ】PwC中國於上海成立人工智能研究院，聯繫全球與本地生態圈加速實現 AI商業價值

《經濟通通訊社22日專訊》PwC中國今日宣布在上海成立人工智能研究院，作為其聚焦AI價值實踐的重要引擎。該研究院結合頂尖的自主研究與開發能力及全面的產業支援，致力構建切合本地市場需求的AI解決方案。研究院善用PwC的全球網絡，將內地創新與全球最佳實務聯繫起來，協助各行各業把握AI發展機遇，創造實質的商業價值。



PwC中國主席兼首席執行官何睦寧(Hemione Hudson)表示，中國在AI技術研發、實際應用場景部署及生態圈建設方面的優勢，已使其成為全球頂尖的創新樞紐。PwC深耕中國市場數十年，並在推動企業轉型方面擁有豐富往績。PwC在此技術發展的關鍵時刻成立此研究院，旨在把握這股強勁勢頭，期望運用專業專長，支援內地企業的智能化升級，同時成為連接中國AI技術與全球市場需求的橋樑，從而在全球範圍內釋放中國AI創新的價值。



PwC全球人工智能首席官Joe Atkinson表示，該研究院匯聚了PwC的全球AI專長與強大的本地能力，有助引導內地企業及在華營運的跨國客戶，以負責任且高效的方式應用AI。(bi)