22/07/2026 19:29

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數

《經濟通通訊社22日專訊》歐洲央行公布議息結果，及美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數，料為周四（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間10:00am，各國部長和高級官員出席第33屆東盟地區論壇，另各國外長出席第27屆東盟與中​​日韓外長會議。2:00pm，各國外長出席第16屆東亞峰會外長會議。晚上7:00pm，各國部長出席第十七屆湄公河-韓國外長會議，重點討論韓國與湄公河流域各國之間的合作。8:45pm，歐洲央行宣布利率決定並召開記者會。



*澳洲公布失業率，歐元區公布消費者信心指數*



數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布6月失業率，料維持於4.4%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由180.5萬升至180.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.8萬升至21.1萬。10:00pm，歐元區公布7月消費者信心指數，料由負17.7收窄至負17。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由11升至13。



在本港，明日公布業績的公司有:IMAX CHINA(01970)等。(wa)