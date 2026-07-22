22/07/2026 10:06

【ＡＩ】瑞銀孟磊:下半年AI主線之外，另薦3個投資主題

《經濟通通訊社22日專訊》瑞銀證券孟磊稱，於2026年下半年，續以AI作為主線之外，尚有3個主題值得投資者重點關注，分別為與AI資本支出相關、有望受益於狹義AI資金外溢的相關衍生板塊，包括數據中心、電力設備（如燃氣輪機）、物理AI（如機器人）和商業航天；盈利復甦板塊，包括鋰電池、化工、券商、保險和創新藥；中國企業出海，A股企業海外業務利潤率顯著高於國內業務。



不過，孟磊亦稱，在短期震盪後，繼續看好科技為下半年市場主線，從歷史經驗來看，公募基金對特定板塊的超配比例從前低提升至區域峰值通常需要3年左右。這與整體市場風格的形成到切換普遍所經歷3年左右的時間窗口相匹配。



至於市場風格何時會切換到消費板塊，孟磊指出，注意到近期部分一線城市的房價出現企穩甚至小幅反彈的跡象，此外，若2026年A股非金融企業的盈利增長能實現11%增速，這有望逐步帶動人均薪酬和銷售費用的增速提升，屆時有望推動消費復甦，並在邊際上利好相關消費板塊。



不過，收入的提升與中國居民部分修復資產負債表以及房地產市場企穩一樣需要更多的時間。(rh)