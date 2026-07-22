22/07/2026 12:57

【ＡＩ】AI虛擬伴侶集體下架引發「賽博失戀」，優必選(09880)強調超仿生機器人定位獲國家提倡認可

《經濟通通訊社記者許英略22日報道》為配合國家網信辦較早前公布《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》新規，內地AI公司字節跳動、阿里(09988)與騰訊(00700)旗下AI虛擬伴侶（男友、女友）功能已告下架或暫停，構成「賽博(Cyber)失戀」現象。至於優必選(09880)最新推出「優世界U1系列」全尺寸超仿生機器人會否隨之下架，優必選回應《經濟通通訊社》查詢時指，其仿生機械人定位是情感陪伴，是國家提倡和認可的方向，並非男友、女友或者伴侶。



*其產品並非男友、女友或者伴侶*



優必選亦指出，已經率先落地行業前置治理機制，成立了人工智慧與機器人科技倫理委員會，貫穿產品研發、工業設計、生產製造、宣傳推廣、市場銷售、場景應用的全流程，目前更已聘請全國人大代表、法學專家閻建國擔任科技倫理委員會下設的法律專家諮詢委首席主任專家。



*聘人大代表諮詢，已設年齡限制、防沉迷設計*



公司續稱，優必選超仿生人形機械人僅限年滿18周歲的成年人購買和使用，是基於產品定位和倫理風險評估作出的設計決策。另在技術層面，用戶若連續使用每超過2個小時，機器人會通過對話提示用戶互動內容由AI生成，需注意使用時長，而且App端同樣設有防沉迷彈窗提醒。上述兩項措施與《辦法》年齡限制、防沉迷設計法規要求一致。



此外，公司正在規劃更深度的防依賴機制，作為超出法規要求的企業最佳實踐，將在後續版本中持續迭代。



公司強調，已投入了大量資源進行科技倫理審查和合規體系建設，包括但不限於建立倫理審查機制、制定用戶告知協議、設置AI內容安全限制、建立數據保護方案等。公司將持續完善合規體系，確保技術創新與社會責任並重。至於目前超仿生人形機械人訂單情況，公司則指出目前暫無更多資訊。



國家網信辦於7月15日正式實行《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》，旨在促進AI擬人化互動服務健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益、保護公民、法人和其他組織的合法權益。其中，《辦法》劃定多條「紅線」，包括不得過度迎合用戶、誘導情感依賴或者沉迷，損害用戶真實人際關係；不得向未成年人用戶生成可能引發模仿不安全行為、產生極端情緒、誘導不良嗜好等可能影響其身心健康的內容等。



*6月底發布U1 Ultra男版價格達99萬元人民幣，預售逾1.3萬部*



至於優必選，則於6月底發布50餘款「U1系列」全尺寸超仿生人形機器人，涵蓋男款、女款不同外觀、體態，定位為家庭情感陪伴，料9月16日開始交付，冀年內全數交付。機器人身高在1.6米到1.85米之間。另其中U1 Ultra男版價格高達99萬元人民幣，續航維持2至4小時。其時最新資料顯示，項目預售訂單已突破1.3萬部。