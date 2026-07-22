22/07/2026 18:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安永報告指代理式AI可提升全球基建生產力

▷ 企業數碼工具投資效益零散，數據分散致成本增

▷ 代理式AI通過智能層連接系統，減少行政工作 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》安永發表研究報告指，儘管企業近年持續加大對數碼工具的投資以提升效率及優化流程，但相關效益仍較為零散，未能在不同項目、計劃及組合之間累積，限制了整體生產力的提升。數據長期分散於不同系統和部門，不但降低了整體透明度，亦削弱跨團隊的協調及決策能力。業界研究顯示，單是重複工作及後期修正(rework)的費用已可佔總成本高達15%，導致數以千億計美元的價值流失。代理式人工智能在智能層(Intelligence Layer)的框架下，可作為連接層，橫跨現有系統並串聯各個平台，即時提供清晰且可行的分析洞察，協助基建專業人員減少處理繁複行政工作的時間。這個轉變有助應對日益複雜的決策需求，並以現有人手規模交付更多關鍵基建項目。安永全球基礎設施科技主管及安永香港基礎設施諮詢主管Steve Lewis表示，代理式人工智能所建立的智能層遠超傳統自動化功能。它打破過往「數據孤島」的限制，透過更深入的分析、解讀及推理，將零散資訊轉化為具體的洞察。代理式人工智能亦能減輕專業人士繁重的行政負擔，讓他們有更多空間專注於管治、協調及持份者關係管理等高價值的工作，充分發揮其專業所長。Lewis補充，隨著相關能力擴展至更多範疇，建立清晰的管治架構、明確的問責機制及穩健的數據基礎，將成為達到一致且有效決策的關鍵。接下來的挑戰，將在於政府及各機構要如何調整其步伐，以配合這種全新的運作模式。(bn)