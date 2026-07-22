22/07/2026 11:30
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息跌3.56基點報2.68厘，見一周低
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.67988厘，跌3.56基點，是7月13日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93411厘，跌1.184基點。
隔夜息報2.32393厘，跌3.464基點；一周拆息跌3.083基點，報2.47774厘，兩周則跌6.553基點，報2.5653厘。長息方面，六個月拆息跌1.836基點，報3.157厘，一年期則跌1.458基點，報3.53024厘。
港元匯價今日在7.8391-7.8419之間上落，最新報7.8393。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.32393厘，跌3.464基點；一周拆息跌3.083基點，報2.47774厘，兩周則跌6.553基點，報2.5653厘。長息方面，六個月拆息跌1.836基點，報3.157厘，一年期則跌1.458基點，報3.53024厘。
港元匯價今日在7.8391-7.8419之間上落，最新報7.8393。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.32393
|-3.464
|一周
|2.47774
|-3.083
|兩周
|2.5653
|-6.553
|一個月
|2.67988
|-3.56
|兩個月
|2.80732
|-2.56
|三個月
|2.93411
|-1.184
|六個月
|3.157
|-1.836
|一年
|3.53024
|-1.458
資料來源：香港銀行公會