22/07/2026 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.32393 -3.464 一周 2.47774 -3.083 兩周 2.5653 -6.553 一個月 2.67988 -3.56 兩個月 2.80732 -2.56 三個月 2.93411 -1.184 六個月 3.157 -1.836 一年 3.53024 -1.458

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.67988厘，跌3.56基點，是7月13日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93411厘，跌1.184基點。隔夜息報2.32393厘，跌3.464基點；一周拆息跌3.083基點，報2.47774厘，兩周則跌6.553基點，報2.5653厘。長息方面，六個月拆息跌1.836基點，報3.157厘，一年期則跌1.458基點，報3.53024厘。港元匯價今日在7.8391-7.8419之間上落，最新報7.8393。資料來源：香港銀行公會