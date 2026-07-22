22/07/2026 10:27

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國恢復對伊朗軍事打擊致油價升至84美元/桶

▷ 美國6月CPI同比增速放緩至3.5%

▷ 新加坡銀行維持適度看好股票策略，增持美股減持歐股 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道22日專訊》新加坡銀行環球首席投資官謝佩華指，在伊朗襲擊霍爾木茲海峽通行商船後，美國恢復對該國的軍事打擊，並宣布自周二（21日）起對伊朗實施海上封鎖，涵蓋其所有港口、石油碼頭及沿海地區。事件發生後，油價從上周五（17日）的76美元/桶左右躍升至84美元/桶附近。目前，經由霍爾木茲海峽通行的油氣運輸船隻數量仍為少數，且7月迄今的通行量低於6月下旬的水平。*美國CPI低於預期加息概率大降，中國經濟增速明顯放緩*另一方面，備受矚目的美國6月通脹數據為市場帶來了些許寬慰。整體消費價格指數(CPI)與核心消費價格指數均低於市場預期，分別環比下降0.42%和0.02%。因此，CPI同比增速從5月的4.2%放緩至3.5%，核心CPI則從2.9%降至2.6%。聯邦基金利率期貨所反映的市場預期顯示，受此影響，市場對即將召開的7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議加息概率大幅下降，後續會議的加息概率也有所回落。在聯儲局主席沃什的首次國會聽證會上，其淡化了6月CPI數據所示的通脹降溫情況，指出「這只是一個數據點」，他不「希望過度解讀或斷章取義」。他在開場白中重申，FOMC「無法容忍通脹持續高企」，但與他迄今為止的其他講話類似，他並未透露太多關於適當貨幣政策的看法。上周中國公布的二季度GDP數據顯示，經濟增速明顯放緩。2026年二季度整體GDP增長從2026年一季度的同比5.0%降至4.3%。總體而言，2026年上半年經濟擴張4.7%，而2025年上半年為5.3%。不過，詳細數據仍顯示經濟前景高度分化。出口和製造業（尤其是高科技板塊）持續擴張，而固定資產投資和房地產活動依然低迷。*對美股持增持立場減持歐股，對固定收益維持小幅減持*該行的戰術性資產配置策略整體仍適度看好股票，對美股持「增持」立場，對亞洲（日本除外）和日本持「中性」立場，對歐洲持「減持」立場。固定收益方面，在動盪的市況下，該行維持整體小幅「減持」立場，並對投資組合存續期保持「中性」立場。發達市場方面，該行青睞投資級債券更勝高收益債券；新興市場方面，則對企業債券持「中性」立場，對主權債券持「減持」立場。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。