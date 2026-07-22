22/07/2026 13:54

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Lazard指美國小型股基本面穩健，蘊藏被忽視投資機會

▷ 羅素2000年化回報率9.5%，標普500為13.6%

▷ 羅素2000中57%公司分析師覆蓋不足 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道22日專訊》儘管近年全球資金高度集中於美國大型科技巨頭，Lazard Asset Management近日發表的研究報告《美國小型股：隱藏在眼前的投資契機？》指，美國小型股長期穩定回報正被大型科技股極端的集中度所誤導，並蘊含著龐大且被忽視的投資契機。Lazard指出市場普遍認為美國小型股存在結構性缺陷的觀點並不全面。撇除少數巨型股的干擾，美國小型股仍展現出穩健的企業基本面，其長期複合回報率持續達到，甚至超越公開股票市場的長期預期。*長期回報符合或超越歷史預期，「分析師荒」帶來機遇*截至2026年3月31日止的十年間，羅素2000指數年化總回報率為9.5%，低於標普500指數的13.6%，但此差距主要是由「科技七巨頭」歷史性的超卓表現所帶動。單獨觀察小型股，其長期回報完全符合或超越歷史預期，表明關鍵課題在於精準個股選擇。美國小型股市場包含超過2500家上市公司，但研究涵蓋度嚴重不足。羅素2000指數中約有57%的公司僅獲得5名或更少的賣方分析師追蹤，相比之下，標普500指數中高達89%的公司獲得超過10名分析師追蹤。龐大的資訊真空導致離散度擴大，為主動型投資者提供了極佳的超額收益與糾正股票定價錯誤的機會。*涵蓋工業及基礎設施等廣泛領域，避免盲目追高泡沫風險*儘管AI熱潮與科技巨頭龐大的資本支出將大型科技股估值推至歷史高位，但市場對於這些巨額AI投資能否實現可觀的資本回報率(ROIC)日益表達疑慮。相較之下，美國小型股市場涵蓋工業、基礎設施和在地服務業等廣泛領域，提供了一批基本面扎實，且估值起點遠為合理安全的優質標的，避免了盲目追高泡沫的風險。許多公開上市的小型企業仍保持強勁的資產負債表與靈活的業務模式。隨著利率環境正常化及全球供應鏈重組，具備敏捷度的美國小型企業已準備好捕獲區域性經濟增長機遇。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。