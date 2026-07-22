22/07/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶16點子，報6.7933
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7933，較上個交易日跌16點子，較市場預期偏弱196點子，上個交易日報6.7917。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7933
|+16.00
|1歐元/人民幣
|7.7345
|-73.00
|100日圓/人民幣
|4.1592
|-171.00
|1港元/人民幣
|0.8664
|+0.80
|1英鎊/人民幣
|9.0744
|-339.00
|1澳元/人民幣
|4.7476
|+8.00
|1紐元/人民幣
|3.9509
|-169.00
|1新加坡/人民幣
|5.2501
|-40.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3466
|-268.00
|1加元/人民幣
|4.8066
|-110.00
|1人民幣/林吉特
|0.6024
|-4.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5677
|-280.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4265
|-64.00
|1人民幣/韓元
|218.4200
|+40.00