22/07/2026 17:17

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中證監召開系列座談會，回應市場關切

▷ 上半年證券交易印花稅收入同比增97.3%

▷ 商務部不滿歐盟對AliExpress罰款5.5億歐元 More ▼ Less ▲

《神州經脈》繼投資者座談會後，中證監公布周一及周二（20及21日）還召開上市公司、行業機構、專家學者系列座談會，並稱將主動回應市場關切，增強市場內在穩定性。滬深股市今日（22日）全日震盪，先升後回落，滬指保住微弱升幅0.07%報3867.03點，深成指跌1.42%，創業板指挫3.23%；兩市成交額2.65萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3038億元或10%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7740，較上個交易日4時30分收盤價跌72點子，止兩連升，全日在6.7687至6.7771之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7933，較上個交易日跌16點子，較市場預期偏弱196點子，上個交易日報6.7917。*今日新聞精選*1. 中美兩國據報計劃於9月就人工智能(AI)問題舉行磋商，兩個超級大國正面臨如何監管雙方日益強大的前沿模型所帶來的風險。美方指國務卿魯比奧與中國外長王毅本周即將會晤，為今年晚些時候可能的兩國領導人峰會做準備。《路透》稱，魯比奧與王毅今日在東盟會議間隙舉行了雙邊會談。2. 財政部公布，上半年，全國一般公共預算收入121047億元，同比增長4.7%，增幅較首5月擴大0.7個百分點。其中，全國稅收收入97865億元，同比增長5.3%；非稅收入23182億元，同比增長2.3%。主要稅收收入項目中，印花稅2752億元，同比增長40.9%，增幅較首5月擴大5.1個百分點。其中，證券交易印花稅1549億元，同比大增97.3%，增幅擴大8.5個百分點。上半年，全國一般公共預算支出143329億元，同比增長1.5%，增幅較首5月擴大0.7個百分點。3. 歐委會周一（20日）宣布根據歐盟《數字服務法》，對阿里旗下海外網購業務全球速賣通(AliExpress)處以5.5億歐元罰款，是該法例實施以來的最高額罰款。對此，中國商務部今日發布發言人答記者問文章稱，中方對此表示強烈不滿和嚴正關切。中方堅決反對歐方以平台監管為由設置數字壁壘，並採取歧視性措施，限制打壓中國電商企業在歐正常經營。中方將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。4. 據《路透》報道，Nike（耐克）(US.NKE)大中華區副總裁兼總經理Cathy Sparks表示，公司希望通過限制批發分銷商的網上銷售，重建中國消費者的信任，並以原價銷售產品。明年1月起，中國主要運動服飾零售商將停止在線銷售Nike服裝和鞋類產品，轉而專注於實體門店銷售；Nike產品將通過天貓、京東和抖音等中國主要電商平台新設的Nike品牌在線店舖，以及Nike官網與APP進行銷售。內地體育用品經銷商滔搏(06110)及寶勝國際(03813)均表示已收到Nike相關通知。5. 海關總署署長孫梅君今日在記者會上表示，未來5年，海關將堅持「制度創新+科技賦能」雙輪驅動，做到既通得快、又管得好。到2030年，90%以上口岸將配備智能查驗裝備，「人工智能+大數據+智能裝備」廣泛賦能海關業務，讓企業、群眾「無感通關」成為常態。海關總署副署長王軍表示，從7月1日起改變境外旅客離境退稅100%驗核模式，對1萬元以下的退稅申請按比例進行抽核，全面推行無紙化辦理。6. 廣州住建局發布《廣州市住房發展「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿提出六大任務，其中包括切實推動房地產紓困和發展，綜合運用各類舉措，推動項目建設交付；引導房地產市場企業轉型升級；穩步有序推進現房銷售制，鼓勵商業銀行提高現房銷售項目開發貸款額度；推進房地產開發融資方式改革，推行主辦銀行制等。7. 小鵬集團(09868)董事長、CEO何小鵬今日在微博發文稱，民航局適航司今日正式公示《首批民用載人eVTOL適航審定合規企業名錄》，本次名錄正式納入小鵬匯天航空科技有限公司等四家國內主流載人eVTOL主機企業。據了解，其餘三間分別是億航智能設備（廣州）有限公司、沃蘭特（上海）航空科技有限公司和峰飛航空科技（昆山）有限公司。入選合規企業可享受審定流程簡化、申報材料優先受理等便利政策，壓縮載人eVTOL機型適航取證周期，加速商業化落地進程。8. 據《路透》分析，內地芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)公布的首次公開發行股票(IPO)發行結果公告顯示，其IPO戰略配售有過半股數被全國社保基金和基本養老保險基金旗下投資組合囊括，這體現了在中國尋求科技自主可控的背景下，國家級長期資本對關鍵半導體龍頭企業的支持。(sl)