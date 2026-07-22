22/07/2026 13:58

【ＡＩ】騰訊AI創意智能體Miora全量上線，採用多AI Agent協作模式

《經濟通通訊社22日專訊》騰訊(00700)今日宣布全場景創意智能體妙境Tencent Design Miora（簡稱Miora）國際版全量上線，面向全球用戶開放使用。



據介紹，Miora採用多AI Agent協作模式，可根據用戶需求進行任務規劃，並調度不同創意Agent及專業Skills，在同一畫布內完成圖片、視頻、3D、UI等多模態內容生成，最終輸出風格統一的整套創意資產。官方列舉的應用場景包括品牌方案、社交媒體創意、宣傳視頻、遊戲UI、廣告素材、電商素材及3D建模等。



在編輯能力方面，Miora支持框選、圈畫、字體編輯、元素編輯等操作，用戶可直接選中需要調整的區域，並通過自然語言完成修改，無需重新生成全部內容。



Miora同時引入智能體記憶系統，能夠記錄用戶使用過的內容，學習用戶的創作習慣、審美偏好及品牌規範，在持續使用過程中逐步形成個性化創作能力，減少重複輸入。此外，Miora支持Skill開放生態，用戶可將自己的創作流程封裝為可復用、可分享的專屬Skill，在後續項目中直接調用。(wn)