22/07/2026 15:39

【ＡＩ】宇樹科技王興興：具身智能「ChatGPT時刻」或最快兩三年內到來

《經濟通通訊社22日專訊》2026年世界互聯網大會數字絲路發展論壇今日在陝西西安開幕，本次論壇以「智匯絲路 數啟新程--攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，宇樹科技創始人兼首席執行官王興興出席開幕式並發言。



據《澎湃新聞》報道，王興興表示，過去幾年，人形機器人從行走到舞蹈、功夫格鬥到簡單服務進步飛速。具身智能的「ChatGPT時刻」有望最快在兩三年內到來，屆時機器人在大部分陌生場景也能直接工作，實現很多基本功能。他建議，「大家要根據自己的實際情況提前做好各種計劃和安排，從而把握智能時代的新機遇」。



王興興此前接受媒體採訪時曾強調，機器人的最終目標還是能真正「幹活」，解放和提高生產力。他也多次強調，人形機器人目前最大的難點在模型層面，如果在80%的陌生環境中，機器人可以根據指令完成約80%的任務，基本上就已經達到了ChatGPT時刻。(wn)