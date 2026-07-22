22/07/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣即期收跌72點子止兩連升，報6.7740

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7740，較上個交易日4時30分收盤價跌72點子，止兩連升，全日在6.7687至6.7771之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌49點子，報6.7737。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7933，較上個交易日跌16點子，較市場預期偏弱196點子，上個交易日報6.7917。



市場人士表示，美伊衝突持續升級，美債收益率及美元攀升，對人民幣走勢造成壓力，不過短期匯價料仍維持穩健走勢，等待信息指引。一外資行交易員稱，「短期缺乏數據和信息，估計會延續之前走勢，等著下周重要會議定調吧」。(sl)