22/07/2026 08:27

【ＡＩ】中美據報9月舉行AI高級別雙邊會談，貝森特親率美國代表團出席

《經濟通通訊社22日專訊》據路透引述多名知情人士透露，中美兩國擬於今年9月就人工智能的風險與監管舉行雙邊磋商。是次會談被視為今年5月美國總統特朗普與中國國家主席習近平會晤的關鍵成果之一。



外界預期，會談將於習近平計劃在9月24日訪美前夕進行，惟具體落實日期仍待最終敲定。



消息指，美方代表團將由美國財政部長貝森特親自率領出席。雙方將聚焦探討如何應對兩國日益強大的前沿AI模型所衍生的潛在風險，並期望就AI安全護欄及防範技術濫用等議題，建立最佳實踐協定。由於籌備工作尚處初期階段，中美雙方的其他與會官員名單、具體議程及會議地點目前仍在積極商討中。



*貝森特警告制裁中國AI企業*



美國財政部長貝森特則警告，特朗普政府正著手調查中國人工智能企業是否透過「蒸餾」技術竊取美國模型成果，若證實涉及知識產權盜竊，美國政府將作出嚴厲制裁。



貝森特接受霍士商業頻道訪問時指出，美方在許多中國開源模型中發現美國大型語言模型的水印，直斥此舉不可接受。他強調美國政府雖支持開源發展，但絕不容忍海外模型竊取美國企業的技術心血，並警告有權實施制裁。(rc)