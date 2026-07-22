22/07/2026 09:13

【中東戰火】美國國防部長海格塞斯：伊朗戰爭已耗費美國375億美元

《經濟通通訊社22日專訊》美國國防部長海格塞斯周二（21日）對議員表示，對伊朗的戰爭已耗費375億美元。



五角大樓官員曾在5月中對國會表示，伊朗戰爭耗資約290億美元，且這一數字不包括美軍基地遭受的損失。



*美國海灣盟友愈發不滿*



與此同時，美國與伊朗之間的敵對行動加劇，令華盛頓的海灣盟友愈發不滿，因為衝突正危及這些國家的安全與經濟。



且這些國家對美國下一步應採取何種行動意見也不統一。知情人士稱，一些官員認為，特朗普應升級軍事行動，包括向伊朗部分地區部署地面部隊，甚至奪取伊朗至關重要的石油出口樞紐哈爾克島。這些官員認為，除非美國採取更激進的行動，否則伊朗領導層不會退讓，也不會放鬆對霍爾木茲海峽的控制。



不過，一些國家，包括與巴基斯坦一同擔任主要調停方的卡塔爾，不同意美國擴大軍事行動，而是希望立即推動局勢降溫，以避免戰事重回3月和4月初的烈度。(rc)