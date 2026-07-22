22/07/2026 11:43

【ＡＩ】OpenAI爆AI安全事故，旗下未發布模型入侵Hugging Face

《經濟通通訊社22日專訊》OpenAI表示，旗下先進AI模型在進行網絡能力評估期間，意外入侵知名AI模型託管平台Hugging Face的系統。



OpenAI於周二（21日）表示，事發時模型正處於降低安全護欄(guardrails)的測試狀態，當中包括GPT-5.6 Sol及另一款未發布，更高能力的模型。測試原本旨在評估模型的網絡攻防極限，惟模型在評估過程中突破測試環境，進而侵入Hugging Face的基礎設施。



OpenAI在聲明中表示：「我們認為這是一宗涉及最前沿網絡能力的超常網絡事故，正採取相應措施應對。現階段公布初步調查結果，旨在協助防禦者了解事態發展，並對現今AI模型的極限能力進行更精準的評估。」



*美眾議員：事件極度令人警惕*



事實上，Hugging Face上周已曾報告系統遭「入侵」，並指該次入侵「與以往處理過的網絡攻擊截然不同，攻擊完全由自主AI Agent驅動。」



是次事故再度激起政界對AI無序發展的疑慮。美國民主黨眾議員Greg Casar形容事件「極度令人警惕」，強烈要求當局加強對AI模型開發的監督，包括實施強制性獨立安全測試及事故通報機制。(rc)