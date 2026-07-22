22/07/2026 11:44

【特朗普當政】美國眾議院通過臨時撥款法案，希望避免政府在中期選舉前停擺

《經濟通通訊社22日專訊》美國眾議院當地時間周二（21日）晚間通過一項臨時撥款法案，以確保政府在中期選舉後繼續運轉，不過該法案目前在參議院面臨修改要求。



按照目前安排，聯邦政府資金將在9月30日後耗盡。周二該法案以220票贊成、205票反對的表決結果獲得通過，撥款期限延長至12月4日。



眾議院議長約翰遜成功團結眾議院的共和黨人，在少數派民主黨人的反對下仍推動法案通過。民主黨人認為該法案存在漏洞，可能允許政府增加移民突襲行動的撥款。



不過，在參議院，12項支出法案目前無一獲得通過。要使常規政府撥款法案獲得通過，民主黨的支持票不可或缺。民主黨目前反對共和黨提出的整體支出水平，不過就臨時撥款法案達成妥協有可能實現。



共和黨人希望將明年的整體軍事開支增加50%，達到1.5萬億美元，同時削減民主黨倡議的醫療和其他社會服務的資金。在11月中期選舉結果出爐前，預計不會就支出法案達成最終協議。(rc)