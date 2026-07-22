22/07/2026 13:56

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▷ 解禁分階段至年底，數十億股將獲交易資格

▷ 做空者持有30%流通股，股價跌37%致70億美元賬面利潤 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》SpaceX已為資本市場史上規模最大的股票解禁之一拉開序幕，下個月將有價值高達1160億美元的股票首次具備出售資格。禁止部分內部人士出售多達9.115億股股票的限制將於8月6日解除，也是這家公司首次公布季度業績的兩天後。此外，到今年年底之前，將有數十億股股票獲得交易資格。投資者正在評估這種不同尋常的分階段解禁安排，在未來幾個月可能造成的影響。隨著股票解禁，早期投資者和在私募市場買入股票的投資者將尋求兌現巨額回報，而沽空者也可增加看跌押注。SpaceX的高估值，以及為8月潛在拋售浪潮所做的準備，在過去一個月吸引大批沽空投資者。S3 Partners的數據顯示，目前可供交易的股票中約有30%被沽空。數據顯示，隨著該股較6月16日的收盤高點下跌37%，這些看跌押注帶來約70億美元的帳面利潤。假如該股未來幾天大幅反彈，還將有多達4.558億股股票在財報發布後立即具備交易資格。要達到這項門檻，截至業績發布日的十個交易日中，該股至少需有五天處於175.50美元或以上。這將較周一（20日）119.85美元的收盤價高出逾46%。與首次公開招股後的傳統解禁安排相比，該公司及其承銷銀行設計的這一結構十分獨特。通常情況下，內部人士在180天內不得賣出股票。鑑於SpaceX的規模，在考慮多種方案後，相關方面選擇這種不同的結構，以擴大可供交易的股票規模，同時避免衝擊市場供需關係。(rc)