23/07/2026 17:29

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布堪薩斯城聯儲製造業指數

《經濟通通訊社23日專訊》儘管美伊局勢升級推動油價飆升並提振能源板塊，但大型科技股財報季表現未達預期，拖累美股昨日偏軟。道指收市跌6.06點或0.01%，報52218.58點；標指跌10.24點或0.14%，報7498.96點；納指跌146.3點或0.57%，報25690.9點。港股方面，恒生指數收市報25210，升318點或1.3%，成交2335億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，各國部長出席第十七屆湄公河-韓國外長會議，重點討論韓國與湄公河流域各國之間的合作。8:45pm，歐洲央行宣布利率決定並召開記者會。



數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由180.5萬升至180.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.8萬升至21萬。10:00pm，歐元區公布7月消費者信心指數，料由負17.7收窄至負17。11:00pm，美國公布7月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由11升至12。



在美國，今日公布業績的公司有：康卡斯特(US.CMCSA)、英特爾(US.INTC)等。(wa)