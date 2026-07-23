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23/07/2026 17:05
歐元兌美元報1.1411，歐央行今議息料維持不變或暗示未來有加息壓力
美匯指數
|指數
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|17:00報價
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
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|163.34/38
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|歐元/美元
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|1.1410/14
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|1.3370/74
|1.3372/76
|美元/瑞郎
|0.8146/50
|0.8146/50
|0.8141/45
|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7000/04
|0.7000/04
|0.6994/98
|紐元/美元
|0.5795/99
|0.5799/03
|0.5814/18
|美元/人民幣
|6.7704/08
|6.7702/06
|6.7729/33
|美元/港元
|7.8410/14
|7.8408/12
|7.8410/14
*上述報價只供參考用