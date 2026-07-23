25,210.81
+318.15
(+1.28%)
8,352.67
+101.60
(+1.23%)
4,728.00
+10.76
(+0.228%)
14,123.31
+61.87
(+0.440%)
65,533.4100
-581.0900
(-0.879%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,471.3200
-4.3100
-0.292%
65,533.41
-581.09
-0.879%
1,925.5600
-8.7000
-0.450%
4,083.6200
-50.3300
-1.217%
23/07/2026 18:05
商品價格行情：期油報89.96美元；倫敦金4090.61美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|18:00報價
|升/跌
|比例
|9月紐約期油
|89.96
|3.13
|3.60%
|9月布蘭特期油
|92.60
|2.42
|2.68%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|4090.61
|-43.34
|-1.05%
|紐約期金
|4095.80
|-56.10
|-1.35%
|倫敦銀
|58.70
|-1.03
|-1.73%
|紐約期銀
|59.10
|-1.20
|-1.99%
*上述報價只供參考用