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23/07/2026 18:05
美匯指數報101.139，關注美國最新一周初請失業金人數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.139
|101.125
|0.014
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.36/40
|163.34/38
|163.13/17
|歐元/美元
|1.1411/15
|1.1409/13
|1.1410/14
|英鎊/美元
|1.3370/74
|1.3367/71
|1.3372/76
|美元/瑞郎
|0.8145/49
|0.8146/50
|0.8141/45
|美元/加元
|1.4079/83
|1.4074/78
|1.4085/89
|澳元/美元
|0.6996/00
|0.7000/04
|0.6994/98
|紐元/美元
|0.5795/99
|0.5795/99
|0.5814/18
|美元/人民幣
|6.7707/11
|6.7704/08
|6.7729/33
|美元/港元
|7.8407/11
|7.8410/14
|7.8410/14
*上述報價只供參考用