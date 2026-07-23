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23/07/2026 09:04
美匯指數報101.111，特朗普警告若伊朗襲擊霍海船隻將攻擊其橋樑及電廠
美匯指數
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|英鎊/美元
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|1.3372/76
|1.3372/76
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|紐元/美元
|0.5816/20
|0.5811/15
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|美元/人民幣
|6.7721/25
|6.7730/34
|6.7729/33
|美元/港元
|7.8398/02
|7.8400/04
|7.8410/14
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