23/07/2026 07:54

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▷ 能源板塊因美伊局勢升級致油價上漲

▷ 現貨金價漲1.4%突破4100美元/盎司 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》儘管美伊局勢升級推動油價飆升並提振能源板塊，但大型科技股財報季表現未達預期，拖累大市周三（22日）偏軟。道指收市跌6.06點，或0.01%，報52218.58點；標指跌10.24點，或0.14%，報7498.96點；納指跌146.3點，或0.57%，報25690.9點。以科技股為主的納斯達克100指數下跌0.5%，盤中一度跌0.8%，美股科技七巨企指數下跌約1%，其中Meta和微軟領跌。SpaceX(US.SPCX)大跌6.7%，再創上市新低。特斯拉(US.TSLA)跌1.3%，英偉達(US.NVDA)升2.3%，Meta(US.META)跌2.6%，蘋果(US.AAPL)跌0.6%，微軟(US.MSFT)跌1.9%，谷歌(US.GOOG)跌1.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.1%，SK海力士(US.SKHY)挫3.9%。超微電腦(US.SMCI)急升19.8%，公司預測第四財季利潤率高於預期，並稱新訂單超過600億美元。 AT&T(US.T)亦升3.5%，因第二季業績優於預期。能源市場方面，紐約期油上漲3.4%，報每桶87.19美元，布蘭特期油亦升3.7%，報每桶94.45美元。美國總統特朗普揚言，伊朗若在霍爾木茲海峽向船隻開火，美國將會炸毀一座伊朗的橋樑或發電廠。市場擔心供應中斷會推高通脹與運輸成本。*現貨金價抽升1.4%*美匯指數維持偏強走勢，盤中徘徊於101附近上方，日內微跌0.06%。日圓匯價持續受壓，美元兌日圓續升破163重要關口，日內基本持平。歐元兌美元表現偏強但走勢仍見反覆，微升0.1%，報1.1411。國際金價展現強勁向上動能，現貨金價抽升1.4%，突破每盎司4100美元水平。紐約期金亦錄得1.6%漲幅，報每盎司約4142美元。(jf)