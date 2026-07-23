23/07/2026 09:06

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▷ 推介香港離岸人民幣業務及黃金市場新基建

▷ 鼓勵馬企來港設家族辦公室並提稅制優化 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇早前抵達馬來西亞吉隆坡，繼續其東南亞訪問行程。他先後與馬來西亞財政部副部長、中央銀行副行長，以及當地財經界、銀行界、黃金產業和家族辦公室代表會面，推介香港金融及黃金市場的優勢與最新舉措。許正宇昨日下午與馬來西亞財政部副部長劉鎮東會面，雙方就資本形成、伊斯蘭金融、人民幣業務和黃金市場等多個領域的交換意見。許正宇特別提到香港近期推動離岸人民幣業務的新措施，包括優化擴容「債券通」（南向通）安排、擴容金管局人民幣業務資金安排，以及推進建立離岸人民幣及印尼盾的雙邊貨幣交易框架。馬來西亞證券事務監察委員會和馬來西亞交易所的代表亦有出席。許正宇隨後與馬來西亞金融科技協會會長Anil Singh Gill會面，介紹香港金融科技發展的主要措施，指香港憑藉穩健監管環境及龐大商機，是發展金融科技的理想地。他欣悉該協會成員將於11月來港參與香港金融科技周。晚上，許正宇與中國駐馬來西亞大使館公參孫淑強會面，介紹香港對接國家「十五五」規劃中有關構建大宗商品交易生態圈和強化離岸人民幣業務樞紐的新舉措。許正宇昨日先與聯昌銀行投資銀行總執行長Nor Masliza Sulaiman及區域主管黃妙卿，就資本市場前景、黃金市場和伊斯蘭金融交流。他其後與馬來西亞中央銀行副行長Adnan Zaylani Mohamad Zahid會面，指出香港資本市場多元化且銀行體系資本充足，是馬來西亞央行在黃金市場、代幣化、人民幣業務和伊斯蘭債券等領域進一步合作的可靠夥伴。吸引更多馬來西亞企業來港設立家族辦公室是此行另一目標。許正宇與多家家族辦公室及私人投資公司代表進行午餐會面，包括雙威集團、成功集團、皇家雪蘭莪和RHL Ventures。他介紹香港家族辦公室板塊蓬勃發展，在港單一家族辦公室數量過去兩年增長逾25%，市場預期香港在2025至2030年間管理的跨境財富規模將每年平均增長約9%。為營造更吸引家族辦公室的營商環境，香港已提交立法建議，進一步優化優惠稅制，涵蓋私募債權投資及貴金屬等更多合資格投資種類。許正宇出席由香港信託協會吉隆坡辦事處舉辦的環球家族辦公室新時代高峰論壇並發表主題演講，向與會者保證香港憑藉穩健法規制度、前瞻性財政框架及長期作為全球頂尖家族辦公室樞紐的定位，是變幻莫測的全球變局中的「定海神針」。他指出，香港2025年管理的資產規模按年升20%至創紀錄的5.4萬億美元，淨資金流入按年幾乎翻兩倍至2650億美元，是強大且無可置疑的市場訊號。他鼓勵與會者以香港為對外門戶布局私人資本，透過在港設立家族辦公室，可善用香港作為全球最大離岸人民幣業務中心、全新黃金中央清算及結算系統，以及與上海黃金交易所合作的「實物聯通」等優勢。下午，許正宇與馬來西亞金鑽珠寶商公會聯合總會總會長彭岸圃會面。該總會旗下18個會員公會遍布馬來西亞各州，是當地黃金及珠寶業的主要代表機構。許正宇表示，香港正致力建立可擴展的統一平台，提供清算、互聯互通、價格發現、風險管理、倉儲和保險等可靠服務，主要市場參與者對試營運中的黃金中央清算及結算系統大表支持，美元黃金期貨合約交易量持續創新高，馬來西亞黃金業界可借助香港新舉措探討合作空間。許正宇今日（23日）將繼續吉隆坡訪問行程，出席諒解備忘錄簽署儀式。