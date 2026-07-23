23/07/2026 16:45

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ ACCA與CAANZ聯合研究顯示93%財務專業人士憂AI分析可信性

▷ 全球1600名受訪者中逾六成增加實時營運數據使用

▷ ACCA將於明年中推出整合AI技術的新專業資格課程 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》特許公認會計師公會(ACCA)與澳洲及新西蘭特許會計師公會(CA ANZ)聯合發表研究報告《Enabling Finance Insight》，顯示財務團隊正加強運用實時營運數據，逾六成受訪者在兩年內增加相關數據使用，以提升商業洞察及支援決策。然而，高達93%的財務專業人士關注人工智能(AI)生成商業洞察的可信性，憂慮涉及AI幻覺、分析錯誤、數據不完整、缺乏透明度及偏見等問題。是次全球調查訪問了1600名財務專業人士，結果顯示財務團隊與企業內數據及資訊科技團隊的合作模式出現重大轉變，接近六成受訪者表示現時與數據及IT團隊保持緊密合作，逐漸打破傳統部門界限。報告指出，財務職能過往以回顧性財務報告為主，現逐步轉向提供即時及前瞻性的商業洞察，這項轉變建基於更廣泛的數據應用，包括實時營運指標及非結構化內部文字資料，並結合AI技術重塑數據分析及詮釋方式。*會計行業正被重新定義，財務總監應善用AI提升專業判斷*ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，AI的應用已是大勢所趨，會計行業正被重新定義，財會專才必須積極擁抱轉變。最新一份《財政預算案》提出推動全民AI培訓，在社會各層面普及對AI的認知和應用。財務總監及財務團隊應善用AI提升專業判斷，創造真正價值，而非僅僅加快既有流程。為裝備未來財會專才，ACCA將於明年中推出全新專業資格，引入及整合AI在內的學習和評估體驗，匯集與AI、數據分析及可持續發展相關的資訊，培育具備前瞻視野的新一代精英，滿足市場對財會人才的迫切需求。(ul)