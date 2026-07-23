23/07/2026 08:35

【開市Ｇｏ】內地財政支出緊縮，Alphabet上調資本開支預估，金沙季收急跌

【要聞盤點】



1、美股周三(22日)反覆偏軟，道指及標指先升後倒跌，納指跌幅則相對較大，反映市場在油價急升、美伊戰局風險升溫，以及大型科技股業績公布前選擇先行減倉，SpaceX(US.SPCX)大跌6.7%，再創上市新低；英偉達(US.NVDA)升2.3%；Meta(US.META)跌2.6%。道指收市跌6.06點，或0.01%，報52218.58點；標指跌10.24點，或0.14%，報7498.96點；納指跌146.3點，或0.57%，報25690.9點。日經指數開報66518點，升403點。



2、美軍對伊朗發動新一輪空襲，特朗普進一步加大對伊朗的威脅。據報伊朗軍方稱如果美國襲擊橋樑等伊朗基礎設施，德黑蘭將禁止任何石油通過霍爾木茲海峽出口。



3、中國外長王毅會晤美國國務卿魯比奧，要求美國尊重中國的核心利益，並討論習近平9月訪美計劃，盧比奧稱中美正推進設立兩國間的投資和貿易理事會。



4、美國30年期國債殖利率今年位於5%以上的交易天數創近二十年來最多，反映出投資者對美國債務規模擴大和通脹黏性的擔憂。



5、中國6月財政支出創去年10月以來最大降幅，上半年廣義赤字同比收窄13%，表明財政政策進一步收緊。



6、OpenAI披露其AI模型在測試中意外入侵知名人工智能平台HuggingFace，引發外界對於先進AI模型發動網絡攻擊能力的擔憂。



7、Alphabet第二季營收升24%，連續12個季度錄得雙位數收入增長；雲業務飆升82%，主要受企業AI解決方案、AI基建相關雲服務，以及核心雲平台需求帶動。另外該公司再度上調今年資本支出預估，可能超過2000億美元，高於平均預期的約1860億美元。



8、特斯拉第二季營經營利潤僅3.98億美元，遠低於分析員估計的13.9億美元。業績公布後，其盤後股價一度跌逾2%。



9、AMD將向Anthropic投資至多50億美元，並向對方供應晶片。



10、蘋果據報擬全面升級Mac產品線，包括筆記型電腦和台式電腦，以及新款MacBook Pro。



11、白宮官員指責中國人工智能企業月之暗面在開發Kimi K3時，不當使用了美國的AI模型和對華禁售的英偉達晶片。OpenAI總裁稱讚Kimi K3模型「相當不錯」，但不確定其是否對OpenAI的模型進行過技術蒸餾。





【焦點股】



AI硬件股：建滔集團(00148)、長飛光纖(06869)、建滔積層板(01888)

- Alphabet再度上調今年資本支出預估，可能突破2000億美元，超分析師預期



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 伊朗支持的胡塞武裝在紅海襲擊沙特阿拉伯油輪，原油開盤飆升



金沙中國(01928)

- 第二季經調整物業EBITDA按年跌24%，收入急跌五成



京東(09618)

- 路透報導以25億美元收購Ceconomy的交易最早周三可能面臨歐盟補貼指控



蘋概股：比電(00285)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果擬全面升級Mac產品線，包括手提和台式電腦，以及新款MacBook Pro



特斯拉概念股：比亞迪(01211)、寧德時代(03750)

- 特斯拉季度利潤遠遜預期，運營成本飆升47%，自由現金流逾兩年來首次錄負



體育用品股：李寧(02331)、安踏體育(02020)、特步國際(01368)

- 中國體育總局發布十五五規劃，目標2030年體育產業總規模突破7萬億元人民幣



地平線機器人(09660)

- 擬配發13億新股加4億美元，提早償還借款及贖回換股權

- 發4.5億美元一年期可轉債最多換4%股權，主要用於還債



微創機器人(02252)

- 料中期虧轉賺最多4000萬元人民幣，首錄半年度盈利



佑駕創新(02431)

- 折讓15%發新股籌最多逾1.2億元，發展無人車及物理AI業務



歌禮(01672)

- 減肥藥複方製劑獲EASD口頭報告，臨床前減重效果勝同業組合



滙豐(00005)

- 據報聯同恒生整合七個職能部門



越疆(02432)

- 深圳創業板上市成功過會，此前遭聯合創始人實名舉報





【油金報價】



紐約期油上漲1.17%，報87.82美元/桶



布蘭特期油上升1.64%，報95.46美元/桶



黃金現貨上漲0.02%，報4130.55美元/盎司



黃金期貨下跌0.47%，報4133.07美元/盎司