23/07/2026 13:15

【中東戰火】高盛：紅海油輪遇襲加劇油價上漲風險，最壞情況恐飆至120美元以上

《經濟通通訊社23日專訊》高盛報告指出，隨著胡塞武裝組織聲稱在紅海襲擊油輪，加上哈薩克的石油出口再次下降，國際油價面臨新一輪上漲風險。



高盛分析師Daan Struyven等人於最新報告中表示，雖然該行基於地緣局勢最終將走向緩和的預期，暫時維持第四季布蘭特期油每桶80美元的預測，但在特定極端條件下，油價大幅飆升的風險不容忽視。在「極端看漲情境」下，若霍爾木茲海峽的航運持續受到干擾，第四季布蘭特期油價格有可能突破每桶120美元。



高盛更進一步警告，若航運受阻情況延伸至2027年，且同時波及霍爾木茲海峽、曼德海峽及蘇彝士運河，屆時油價將會在極端看漲情境的基礎上，再額外增加25美元的額外上漲空間。(rc)