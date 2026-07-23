23/07/2026 16:00

【外圍經濟】日本當局入市干預難改日圓跌勢，日圓一度刷新40年低點

《經濟通通訊社23日專訊》由於日圓貶值在推升進口價格和家庭開支中所扮演的角色，這 已成為日本決策者日益關注的問題。



市場擔憂曾於4月下旬加劇，當時日圓跌至2024年7月以來的低點。日本當局隨即出手，動用了近740億美元以支撐日圓，該干預規模為單月最大，引發了日圓的強勁反彈。



不過，這一效果未能持久。7月21日，日圓兌美元刷新自1986年以來的低點，凸顯出在貨幣政策未發生更廣泛轉變的情況下，干預措施存在局限性。



分析認為，問題不在於政府能否繼續干預，而在於何時以及是否應該干預。財務省1.09萬億美元的外匯儲備賦予當局充足的財政力量，但如果干預無法改變市場的基本動態，那麼反覆干預可能收效甚微。



此外，對日本政府而言，干預也蘊含政治和外交風險，可能會招致貨幣操縱的批評，甚至來自美國政府的指導。(rc)