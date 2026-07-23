25,210.81
+318.15
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23/07/2026 15:04
澳元兌美元報0.7007，澳洲6月失業率維持在4.4%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.006
|101.125
|-0.119
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.09/13
|163.08/12
|163.13/17
|歐元/美元
|1.1424/28
|1.1429/33
|1.1410/14
|英鎊/美元
|1.3375/79
|1.3385/89
|1.3372/76
|美元/瑞郎
|0.8139/43
|0.8131/35
|0.8141/45
|美元/加元
|1.4064/68
|1.4062/66
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|澳元/美元
|0.7005/09
|0.7011/15
|0.6994/98
|紐元/美元
|0.5813/17
|0.5819/23
|0.5814/18
|美元/人民幣
|6.7702/06
|6.7693/97
|6.7729/33
|美元/港元
|7.8407/11
|7.8404/08
|7.8410/14
上述報價只供參考用