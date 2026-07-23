23/07/2026 16:16

銀聯國際推港澳居民領取國補安排，總額最高2萬元人民幣

《經濟通通訊社23日專訊》銀聯國際宣布，為便利港澳地區居民參與國家消費品以舊換新行動（簡稱：國補），銀聯獨家推出港澳居民享受該項國家福利的優化措施，以更實惠的價格在全廣東省指定線下商戶購買16類數碼、家電及智能產品。



由即日起，持有回鄉證的港澳居民可透過雲閃付App，以港澳本地銀聯卡及本地電話號碼完成資格申領程序，毋須再使用內地銀聯卡及內地電話號碼，大幅簡化流程，提升登記及使用便利性。



銀聯國際港澳台大區副總裁李兆豐表示，本次優化國補計劃的登記安排，不僅顯著降低港澳居民參與門檻，有助進一步釋放跨境消費潛力，促進內地與港澳之間的人員往來及消費交流；更是銀聯在粵港澳大灣區支付便利化的又一次重要舉措。



由即日起至2026年12月31日，香港及澳門居民只需下載並登入雲閃付App，然後按指示以中文輸入有效回鄉證、港澳本地電話號碼及銀聯卡等信息，以完成身份核驗及資格登記，即可領取相關補貼資格，然後以銀聯各類支付產品在全廣東省指定線下商戶購買數碼及家電產品，流程較以往更簡單快捷。按照相關規定，每人每項產品可領取一次國補資格，如果16類產品均領取上限金額，總額可高達2萬元人民幣。(bi)