23/07/2026 19:23

《再戰明天》美國公布PMI等數據，寧德時代公布業績

《經濟通通訊社23日專訊》美國公布PMI等數據，及寧德時代公布業績，料為周五（24日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，東盟舉辦一系列活動紀念《東南亞友好合作條約》簽署50周年。



*日本公布CPI，英國公布PMI*



數據方面，周五7:00am（本港時間．下同），澳洲公布7月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布6月消費者物價指數，年率升幅料由1.5%擴大至1.7%。4:30pm，英國公布7月製造業採購經理人指數，料由52.5降至52；7月綜合採購經理人指數料由49.3升至49.8；7月服務業採購經理人指數料由48.8升至49.4。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由53.9升至54.4；7月綜合採購經理人指數料由51.9降至51.8；7月服務業採購經理人指數料由51.2升至51.5。10:00pm，美國公布6月新屋銷售，料由58萬升至60.6萬，月率料由下滑7.3%改善至升4.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:寧德時代(03750)等。(wa)