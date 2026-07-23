23/07/2026 16:38

周大福(01929)：首財季零售值按年增長15.1%，港澳同店銷售增長41.7%

《經濟通通訊社23日專訊》周大福(01929)公布，截至2026年6月30日止三個月未經審核主要經營數據，零售值按年增長15.1%，其中內地零售值按年升10.7%；香港、澳門及其他市場零售值則升44.8%。



集團第一季度表現，體現了品牌轉型的成果，以及主要市場消費者需求的持續韌性。中國內地直營店於季內的同店銷售增長19.6%，而加盟店的同店銷售則增長15.7%，表現優於整體珠寶零售市場。香港及澳門的同店銷售受惠於消費氣氛向好及客流維持強勁，期內增長達41.7%，其中香港上升35%，澳門則上升64.6%。



計價黃金首飾的同店平均售價於季內保持強勢。內地的平均售價持續上升至10600港元，香港及澳門的平均售價則上升至17100港元。(bn)