23/07/2026 11:44
《港元利率》港元拆息普遍反彈，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍反彈，而與樓按相關的一個月拆息報2.7147厘，升3.482基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.93625厘，升0.214基點。
隔夜息報2.44095厘，升11.702基點；一周拆息升11.297基點，報2.59071厘，兩周則升11.565基點，報2.68095厘。長息方面，六個月拆息升0.461基點，報3.16161厘，一年期則跌4.453基點，報3.48571厘。
港元匯價今日在7.8415-7.8393之間上落，最新報7.8404。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.44095厘，升11.702基點；一周拆息升11.297基點，報2.59071厘，兩周則升11.565基點，報2.68095厘。長息方面，六個月拆息升0.461基點，報3.16161厘，一年期則跌4.453基點，報3.48571厘。
港元匯價今日在7.8415-7.8393之間上落，最新報7.8404。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.44095
|+11.702
|一周
|2.59071
|+11.297
|兩周
|2.68095
|+11.565
|一個月
|2.7147
|+3.482
|兩個月
|2.82679
|+1.947
|三個月
|2.93625
|+0.214
|六個月
|3.16161
|+0.461
|一年
|3.48571
|-4.453
資料來源：香港銀行公會