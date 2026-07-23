23/07/2026 11:54

瑞銀︰看好黃金中期前景，今年目標價每盎司4675美元，明年升至4800美元

《經濟通通訊社23日專訊》瑞銀報告指出，金價自本周初起反彈，香港/內地黃金股在三天內上漲約20%。該行認為黃金投資情緒開始改善，主要因非農就業數據低於預期以及通脹數據走弱，CPI和PPI均繼續降溫。過去幾個月，壓力主要來自市場對更高利率可能持續更長時間的預期上升，因為中東衝突推高了油價及通脹預期。黃金在4000美元/盎司附近盤整，並多次測試這一水平。近期金價走勢顯示，該水平可能正在形成支撐。瑞銀全球團隊仍看好黃金的中期前景，預測2026/27年金價為4675美元/盎司和4800美元/盎司。



瑞銀黃金策略分析師Joni Teves預計到年底，金價將從當前水平反彈。在更廣泛的投資者群體中，投資組合多元化仍是黃金需求的關鍵驅動力。宏觀不確定性仍然較高，他認為投資者在尋求構建能夠在多種結果情景下保持韌性的投資組合。這有助於解釋為何即便持有黃金的機會成本較高，黃金需求依然旺盛。



他表示，隨著各國央行繼續多元化儲備資產，官方部門的需求仍將是另一個重要支撐。最新數據顯示，當金價在4000美元/盎司附近盤整時，中國人民銀行在6月加大了黃金購買力度。(kl)