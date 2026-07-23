23/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升27點子報6.7906，創近三年半高
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7906，較上個交易日升27點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預期偏弱逾190點子，上個交易日報6.7933。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7906
|-27.00
|1歐元/人民幣
|7.7395
|+50.00
|100日圓/人民幣
|4.1589
|-3.00
|1港元/人民幣
|0.8662
|-2.00
|1英鎊/人民幣
|9.0701
|-43.00
|1澳元/人民幣
|4.7401
|-75.00
|1紐元/人民幣
|3.9418
|-91.00
|1新加坡/人民幣
|5.2529
|+28.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3302
|-164.00
|1加元/人民幣
|4.8136
|+70.00
|1人民幣/林吉特
|0.6021
|-3.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5539
|-138.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4188
|-77.00
|1人民幣/韓元
|217.5800
|-84.00