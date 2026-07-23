23/07/2026 17:19

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▷ 梁文鋒稱長期投入AGI，不追求收入增長

▷ 團隊穩定性列為核心利益，融資後風險緩解 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》DeepSeek近期完成了公司首次外部股權融資，天眼查信息顯示，此次募資總額約510億元人民幣。據內媒報道，在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會，詳細闡述了DeepSeek的組織文化、AGI（通用人工智能）的技術路線、開源策略、商業化模式以及對行業競爭格局的看法。梁文鋒稱，希望DeepSeek成為一家圍繞AGI長期投入的技術組織，而非追求收入增長，也不追求成為下一個字節跳動或騰訊。梁文鋒強調，DeepSeek核心、唯一、無法退讓的利益是保持團隊穩定。團隊的穩定性是DeepSeek此前面臨的最大風險。隨著近期完成融資，員工拿到了期權，這個風險得到了較大解除。梁文鋒表示，現在做的很多事情都是為了保持團隊的穩定性，「其他都是可以克制的」。在商業模式方面，梁文鋒表示，DeepSeek只希望獲得合理利潤，而不是追求利潤最大化，認為公司願景本身就要求開源。「從商業角度來看，AI想真正做成，開源反而是有好處的」。他並指，未來DeepSeek最強的模型，大概率也還是會開源，開源和商業付費之間沒有衝突。*聚焦通用Agent，冀AI提升持續學習能力*對於業務方向，梁文鋒稱，DeepSeek不會重點投入3D生成、視頻生成以及世界模型等方向。他認為，當前AI最重要的發展方向之一是Coding Agent（編程智能體）。在中國市場環境下，更合理的選擇是集中力量發展通用Agent，而金融、醫療等垂直領域Agent的優先級相對較低。在AGI路線方面，梁文鋒認為，當前AI最大的缺失並非能力，而是持續學習能力。人類可以持續積累經驗，但目前AI需要輸入完整上下文才能完成任務，這限制了AI替代人類工作的能力。他認為，Agent之後，大模型下一個真正要突破的是持續學習，再之後，模型就能夠不斷自我迭代，最後進入具身智能。*中美AI競爭差距主要在資源，模型競爭關鍵在成本*至於今日AI最大的問題，梁文鋒認為是算力。他指出，中美AI競爭的差距主要體現在資源方面，而不是人才。他希望通過更高的計算效率，用更少的算力縮短差距，改變中美AI競爭敘事。梁文鋒認為，模型競爭最終會體現在成本、時間和用戶體驗三個方面，其中成本最為關鍵。(wn)