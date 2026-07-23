23/07/2026 17:52
【ＡＩ】北京：鼓勵發展Token經濟，支持創新主體建設「Token工廠」
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▷ 北京發改委等部門聯合印發Token經濟發展措施
▷ 支持創新主體建設Token工廠，加大算力券等支持力度
▷ 培育TaaS等商業模式，推動技術攻關及金融產品開發
▷ 支持創新主體建設Token工廠，加大算力券等支持力度
▷ 培育TaaS等商業模式，推動技術攻關及金融產品開發
支持創新主體建設「Token工廠」。加大算力券等支持力度，鼓勵有條件的區聯合創新主體探索發放Token券、智能體服務券等加速智能體等推廣應用。支持銀行、保險等金融機構依法依規開發支持智能體落地應用的各類金融產品。支持創新主體依法依規匯聚行業知識、智能體執行數據等並開放共享，構建數據飛輪，反哺驅動智能體能力持續進化。
*培育Token即服務等商業新模式*
推動創新主體研發適配智能體系統調用、複雜任務調度與高頻決策的通用處理器以及專用推理芯片。開展推理架構等關鍵技術攻關，全鏈路優化提高Token效率。培育Token即服務（TaaS）、智能體即服務（AaaS）、結果即服務（RaaS）等商業新模式，推動更多符合條件的Token新產品新服務納入中小企業服務券配券產品範圍。探索建立Token評價指標體系，加強Token經濟跟蹤監測。
建立多層次算力供給體系，實施「銀河算廊」工程，加快布局面向智能體高頻並發、低延遲需求新型算力基礎設施，推動算力網絡與第五代移動通信技術增強版本/第六代移動通信技術（5G-A/6G）、第五代固定網絡（F5G）等通信網絡深度融合發展，構建跨域協同算力供給體系。(sl)