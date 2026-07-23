23/07/2026 16:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升34點子，報6.7706

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7706，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，全日在6.7677至6.7710之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升38點子，報6.7711。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7906，較上個交易日升27點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預期偏弱逾190點子。



市場人士表示，美伊局勢重新升溫後，能源價格上漲帶來的通脹憂慮再度主導市場，同時避險情緒也支撐美元走勢；不過境內市場情緒穩定，供求保持均衡態勢，短期人民幣料延續穩健走勢。



澳新銀行最新報告指出，預計下周的聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議將討論加息25個基點，此次會議將維持鷹派立場。利率前瞻性指引已被取消，不過預計FOMC將重申其將通脹回歸目標的決心。(sl)